Advertising
Economie· 1 min citire
Bursa de la București atinge un nou record: România ajunge la 10 companii în FTSE Global All Cap
Bursa de Valori București
Bursa de Valori București va avea, din 21 septembrie, 10 companii românești incluse în indicele FTSE Global All Cap, după ce două noi societăți listate la BVB vor fi adăugate în urma revizuirii realizate de FTSE Russell.
Citește și
- 19:15Canada ripostează în războiul comercial cu SUA: taxe de până la 50% pentru 700 de produse
- 14:47CFR Călători riscă să rămână fără finanțare. Sindicatele cer o soluție urgentă de la Guvern
- 11:05Bogdan Hossu: „Nu sunt bani” nu poate fi o justificare pentru blocarea salariilor. Liderul sindical acuză Guvernul că descurajează munca și dezvoltarea economică
- 08:46Sindicatele protestează la Ministerul Muncii. Cer creșterea salariului minim și deblocarea negocierilor colective
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News