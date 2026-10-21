Care sunt prețurile la benzină și motorină astăzi, 21 octombrie

Prețurile medii naționale ale carburanților din România au rămas neschimbate miercuri, 21 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard se vinde la 10,10 lei pe litru, iar motorina la 10,90 lei.
Conform datelor centralizate de PretCarburant.ro pentru 21 octombrie, variația zilnică a fost de 0% pentru toate cele trei categorii de combustibili. Media națională a benzinei standard este calculată pe baza prețurilor din 1.356 de stații de alimentare, cu valori cuprinse între 10,04 și 10,16 lei pe litru.
Motorina standard înregistrează un preț mediu de 10,90 lei pe litru, bazat pe datele din 1.357 de stații. Intervalul de prețuri variază între 10,75 lei (minimum) și 10,96 lei (maximum). GPL-ul se vinde în medie la 4,71 lei pe litru, cu o gamă de prețuri între 4,59 și 4,99 lei, conform statisticilor din 326 de stații.
Creșteri semnificative față de iunie
Deși prețurile nu s-au modificat în ultimele 24 de ore, comparația cu nivelul din 30 iunie 2026 evidențiază majorări considerabile. Benzina standard este mai scumpă cu 1,44 lei pe litru, o creștere de 16,6%. Pentru un rezervor de 50 de litri, costul suplimentar față de sfârșitul lunii iunie este de aproximativ 72 de lei.
Motorina a înregistrat o majorare mai pronunțată: 1,68 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 18,2%. În cazul unui plin de 50 de litri, diferența ajunge la 84 de lei. GPL-ul s-a scumpit cu 16 bani pe litru (3,5%), aducând un cost suplimentar de aproximativ 8 lei pentru aceeași cantitate.
Prețuri minime și diferențe regionale
Cea mai ieftină benzină standard raportată miercuri se găsește la o stație Socar din Arad, cu un preț de 10,04 lei pe litru. Pentru motorină, cel mai mic preț a fost identificat la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, unde litrul costă 10,75 lei. Prețul minim pentru GPL este de 4,59 lei pe litru, la o stație Mol din Onești, județul Bacău.
În marile orașe, diferențele sunt reduse. În București, Iași, Brașov și Craiova, benzina costă în medie 10,10 lei/litru, iar motorina 10,90 lei/litru. În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, prețurile medii sunt ușor mai ridicate: 10,11 lei pentru benzină și 10,91 lei pentru motorină.
La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzină se înregistrează în Botoșani (10,08 lei/litru), iar cea mai mare în Ilfov (10,11 lei/litru). Pentru motorină, Sălaj are cea mai mică medie (10,88 lei/litru), în timp ce Ilfov rămâne județul cu prețul mediu cel mai ridicat (10,91 lei/litru).
Contextul internațional
Petrolul Brent a fost cotat la 109,12 dolari pe baril în data de 20 octombrie 2026, pentru contractul cu livrare în decembrie. Cotația este cu 0,43 dolari mai mică față de nivelul precedent, dar rămâne semnificativ peste valorile din sfârșitul lunii iunie, când referința era de 73,38 dolari pe baril, o creștere de aproximativ 57,1%.
Evoluția petrolului reprezintă unul dintre factorii care influențează costurile carburanților, alături de cursul valutar, taxele aplicate și cheltuielile de rafinare și distribuție. Modificările cotațiilor internaționale nu se reflectă automat și imediat în prețurile de la pompă.