Cât te costă să te muți în Bacău

Prețurile pentru apartamente noi cu două camere în Bacău se situează între 85.900 și aproape 145.000 de euro, TVA inclus, conform ofertelor publice verificate la mai mulți dezvoltatori.
Analiza efectuată de Ziarul de Bacău asupra ofertelor rezidențiale din oraș arată o marjă de prețuri semnificativă, determinată de amplasament, suprafață utilă și modul în care dezvoltatorii prezintă taxele. Datele au fost colectate la 19 octombrie 2026 și reprezintă prețuri cerute, nu valori ale tranzacțiilor finalizate.
Oferte cu TVA inclus
Cel mai mic preț identificat pentru un apartament cu două camere este de 85.900 de euro, la proiectul Rezidențial Park Letea, comercializat de Conbac Imobiliare. Locuința model „10 Basic” are 51,80 mp utili și un balcon de 13,38 mp, iar suprafața construită totală este de 77,51 mp. Raportat la suprafața utilă, costul se ridică la aproximativ 1.658 de euro/mp.
La Elisa Residence, situat pe Calea Moldovei, prețurile pentru scara D (finalizare anunțată în decembrie 2026) variază în funcție de dimensiune. Un apartament cu două camere de 56,1 mp utili costă 100.980 de euro, în timp ce varianta de 65,3 mp utili este la 117.540 de euro. Pentru trei camere, prețurile pornesc de la 134.640 de euro (74,8 mp) și ajung la 141.300 de euro (78,5 mp).
Oferte cu TVA adăugat separat
La Avanera Bacău, de pe strada Ștefan cel Mare, prețurile de pornire sunt de 98.400 de euro fără TVA pentru două camere și de 114.300 de euro pentru trei camere. Aplicând cota de 21%, costul final al unui apartament cu două camere devine 119.064 de euro, iar cel al unei locuințe cu trei camere ajunge la 138.303 de euro.
La VPM Residence, din strada Oituz nr. 74, un apartament disponibil este marcat la 114.000 de euro fără TVA. Cu taxele incluse, valoarea calculată este de 137.940 de euro. Suprafața indicată de 66 mp include atât aria utilă, cât și balcoanele.
Prețul maxim identificat în eșantion este de 144.595 de euro cu TVA inclus, la Park Residence (strada Măgura Cașin), dezvoltat de Romtrust & Bau. Apartamentul are 63 mp utili și se află la etajul 1.
Costul per metru pătrat
În funcție de proiect, prețul pe metru pătrat util variază între aproximativ 1.650 și 2.300 de euro, TVA inclus. La Park Letea, costul este de circa 1.658 euro/mp, la Elisa Residence se situează la 1.800 euro/mp, iar la Park Residence ajunge la aproximativ 2.295 euro/mp. Aceste calcule raportează prețul integral la suprafața utilă interioară, fără a evalua separat balcoanele.
Un anunț pentru modelul „2A” din proiectul Vadul Bistriței nr. 2, atribuit dezvoltatorului Urban Building și publicat de Imoradar24 la 18 octombrie 2026, menționează o sumă de 97.458 de euro. Deoarece oferta nu precizează dacă TVA este inclus, valoarea nu poate fi comparată direct cu celelalte prețuri finale.