Cât te costă să te muți în Bacău

Publicat 20 oct. 2026, 11:23 Sursă Ziarul de Bacău

Prețurile pentru apartamente noi cu două camere în Bacău se situează între 85.900 și aproape 145.000 de euro, TVA inclus, conform ofertelor publice verificate la mai mulți dezvoltatori.

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