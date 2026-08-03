Facturile la energie ar putea exploda în România

România a avut un deficit de aproximativ 1.800 MW la vârful de consum.
Facturile la electricitate ar putea crește în perioada următoare, dacă furnizorii vor cere tarife mai mari pentru a-și recupera pierderile provocate de criza energetică. Oficialii susțin că declararea stării de alertă nu înseamnă automat scumpiri pentru consumatorii casnici, însă o majorare nu este exclusă, conform Realitatea PLUS.
Cei mai mulți români au în prezent contracte de furnizare cu preț fix. Furnizorii ar putea solicita totuși modificarea tarifelor, invocând costurile mai mari și pierderile acumulate în această perioadă.
Datele Institutului Național de Statistică arată că energia electrică rămâne printre produsele și serviciile cu cele mai mari scumpiri. Comparativ cu anul trecut, curentul costă cu peste 50% mai mult.
Marja de siguranță din regiune este tot mai mică
Analiștii din domeniul energetic avertizează că situația rămâne îngrijorătoare. România a trecut printr-o seară dificilă din punctul de vedere al alimentării cu energie, chiar dacă autoritățile spun că nu există un risc iminent de blackout. Problema nu privește doar România. Marja de siguranță din întreaga Europă de Est este foarte redusă și continuă să se micșoreze de la o zi la alta.
Estimările pentru vârful de consum din seara precedentă indică un deficit de aproximativ 1.800 de megawați în România. Diferența a dus la un necesar ridicat de energie din import. În aceste condiții, orice incident major în sistem sau o creștere bruscă a consumului poate pune și mai multă presiune asupra rețelei. Evoluția costurilor și eventualele solicitări ale furnizorilor vor influența nivelul facturilor din perioada următoare.