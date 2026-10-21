Garda de Mediu: Nicio localitate din Bacău nu atinge ținta de reciclare de 50%

Publicat 21 oct. 2026, 14:37 Sursă Deșteptarea

Garda Națională de Mediu a constatat că nicio localitate din județul Bacău nu atinge obiectivul legal de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50%, în ciuda existenței colectării separate.

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