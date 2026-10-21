Garda de Mediu: Nicio localitate din Bacău nu atinge ținta de reciclare de 50%

Garda Națională de Mediu a constatat că nicio localitate din județul Bacău nu atinge obiectivul legal de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50%, în ciuda existenței colectării separate.
Comisariatul Județean Bacău al Gardei Naționale de Mediu a finalizat un control tematic în toate cele 93 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județ, care însumează aproximativ 677.000 de locuitori. Verificările au vizat gestionarea deșeurilor municipale și starea de salubrizare.
Deși colectarea separată a hârtiei, metalului, plasticului și sticlei este organizată în toate localitățile, atât pe domeniul public, cât și la populație, rata de reciclare rămâne sub standard. La momentul verificărilor, niciuna dintre cele 93 de UAT nu atingea ținta de minimum 50% pentru pregătirea deșeurilor pentru reutilizare și reciclare.
Colecția textilă și plata diferențiată
Obligația de colectare separată a textilelor este îndeplinită în doar 22 de localități, unde funcționau 34 de puncte de colectare. În celelalte 71 de UAT, această normă nu era respectată.
Principiul „Plătește pentru cât arunci”, menit să încurajeze reducerea cantității de deșeuri, era implementat în 37 dintre cele 93 de unități administrativ-teritoriale.
Acces limitat la centrele de colectare
Doar 21 de localități îndeplineau integral cerințele pentru accesul populației la spații de predare gratuită a unei game extinse de deșeuri. Categoria include hârtie și carton, sticlă, metal, plastic, lemn, textile, echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii, ulei vegetal uzat și deșeuri voluminoase.
În celelalte 72 de localități, condițiile nu erau îndeplinite integral. Garda de Mediu subliniază necesitatea creșterii cantităților efectiv reciclate și a reducerii deșeurilor destinate depozitării.
Instituția a anunțat că va monitoriza îndeplinirea măsurilor stabilite și respectarea obligațiilor legale de către autoritățile locale și ceilalți factori implicați în lanțul de gestionare a deșeurilor.