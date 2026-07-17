Motorina încă n-a ajuns la 10 lei litrul, dar se apropie vertiginos. Prețuri carburanți, vineri, 17 iulie 2026

Reluarea conflictului din Orientul Mijlociu a pus, din nou, presiune pe cotațiile internaționale la petrol, iar bezinăriile din România nu au stat cu mâinile în sân și au majorat prețurile la pompă. Dar chiar și cu această presiune, vineri, 17 iulie 2026, un litru de motorină ieftină, în București, costă 9,34 de lei.
Cât costă un plin pentru Dacia Logan? Prețul carburanților vineri, 17 iulie 2026, și prognoza lunilor următoare
Dacă ai de făcut un drum lung în acest weekend și conduci cea mai populară mașină din România, iată bugetul de care ai nevoie pentru a umple rezervorul. Prețurile la pompă au rămas relativ stabile în ultima săptămână, însă analiștii avertizează că urmează scumpiri masive spre sfârșitul verii.
În București, pentru un rezervor standard de 50 de litri al unei Dacia Logan, costurile actuale sunt:
Plin Benzină Standard: aprox. 430 lei (la un preț de 8,59 lei/litru)
Plin Motorină Standard: aprox. 470 lei (la un preț de 9,34 lei/litru)
Analiza tarifelor pe regiuni (Vineri, 17 Iulie 2026)
Deși Capitala menține aceste praguri, situația diferă ușor în alte mari orașe din țară. Conform datelor monitorizate de platforma Peco Online, tarifele medii înregistrează variații de câțiva bani:
Pentru șoferii care folosesc GPL, prețul mediu la nivel național stagnează în jurul valorii de 4,5 lei/litru.
Motorina ar putea depăși 10 lei în septembrie
Dincolo de stabilitatea temporară din iulie, perspectivele pentru începutul toamnei sunt îngrijorătoare pentru bugetul șoferilor. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), avertizează că deprecierea leului în raport cu dolarul și tensiunile geopolitice din zona Golfului vor pune presiune pe prețul carburanților.
În cel mai pesimist scenariu, dacă escaladarea conflictelor externe continuă, motorina ar putea depăși pragul psihologic de 10 lei pe litru în luna septembrie.
Ce se întâmplă cu cotația petrolului Brent în următoarele săptămâni?
Asociația Energia Inteligentă indică trei scenarii posibile pentru prețul barilului de petrol pe termen scurt:
Scenariul optimist (60% șanse): Cotația Brent rămâne stabilă, fluctuând între 85 și 90 de dolari pe baril.
Scenariul moderat (30% șanse): O creștere treptată spre intervalul 90 - 100 de dolari pe baril.
Scenariul pesimist (10% șanse): Depășirea pragului de 100 de dolari pe baril, cu potențial de a atinge temporar chiar și 120 de dolari pe parcursul următoarelor două luni dacă tensiunile internaționale se acutizează.