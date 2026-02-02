Prăbușire abruptă pentru cotațiile aurului și argintului, după ce au atins maxime istorice

Cotațiile aurului și argintului și-au continuat scăderile masive luni

Cotațiile aurului și argintului și-au continuat scăderile masive luni, pe fondul unui trend declanșat în urmă cu aproximativ două săptămâni, ca urmare a întăririi dolarului și a dorinței investitorilor de a marca profiturile înregistrate după creșterile istorice de anul trecut, potrivit realitatea.net.

Aurul spot a pierdut aproximativ 6%, ajungând la 4.538 de dolari pe uncie, după ce s‑a prăbușit cu aproape 10% vineri, când prețurile au coborât sub 5.000 de dolari pe uncie, scrie CNBC.

Argintul, care crescuse alături de aur pe fondul cererii pentru active refugiu și al intrărilor speculative, a scăzut cu peste 12%, până la 74,36 dolari pe uncie.

Chiar și așa, prețurile argintului sunt încă în creștere cu aproximativ 16% de la începutul anului, în timp ce aurul rămâne, de asemenea, cu circa 8% peste nivelul de la începutul anului.

Cele două metale prețioase au înregistrat anul trecut creșteri record: aproximativ 65% pentru aur și 145% pentru argint.

Sursa: Realitatea Financiara