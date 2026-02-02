Prăbușire abruptă pentru cotațiile aurului și argintului, după ce au atins maxime istorice
Prăbușire abruptă pentru cotațiile aurului și argintului, după ce au atins maxime istorice
Cotațiile aurului și argintului și-au continuat scăderile masive luni
Cotațiile aurului și argintului și-au continuat scăderile masive luni, pe fondul unui trend declanșat în urmă cu aproximativ două săptămâni, ca urmare a întăririi dolarului și a dorinței investitorilor de a marca profiturile înregistrate după creșterile istorice de anul trecut, potrivit realitatea.net.
Aurul spot a pierdut aproximativ 6%, ajungând la 4.538 de dolari pe uncie, după ce s‑a prăbușit cu aproape 10% vineri, când prețurile au coborât sub 5.000 de dolari pe uncie, scrie CNBC.
Argintul, care crescuse alături de aur pe fondul cererii pentru active refugiu și al intrărilor speculative, a scăzut cu peste 12%, până la 74,36 dolari pe uncie.
Chiar și așa, prețurile argintului sunt încă în creștere cu aproximativ 16% de la începutul anului, în timp ce aurul rămâne, de asemenea, cu circa 8% peste nivelul de la începutul anului.
Cele două metale prețioase au înregistrat anul trecut creșteri record: aproximativ 65% pentru aur și 145% pentru argint.
Sursa: Realitatea Financiara
Citește și:
- 18:02 - România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli
- 16:25 - Nicușor Dan atacă instituțiile statului și adversarii politici pentru a evita explicațiile cerute de AEP privind banii de campanie
- 22:49 - Sfidare fără margini din partea lui Bolojan. După ce a aprobat noi tăieri pentru milioane de români, s-a dus să petreacă la ziua omul lui Sebastian Ghiță – FOTO
- 14:40 - România a înregistrat şi în ianuarie cea mai ridicată inflaţie din UE
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News