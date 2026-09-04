Preț record la benzină. Litrul a ajuns la 9,70 lei, în timp ce motorina s-a ieftinit

Publicat 4 sept. 2026, 09:48 Sursă Realitatea PLUS

Prețul benzinei a ajuns la un nou nivel ridicat, iar în unele benzinării litrul de benzină 95 costă 9,70 lei. În același timp, motorina s-a ieftinit după reducerea accizei, însă în multe stații rămâne în jurul pragului de 10 lei pe litru, conform Realitatea PLUS.

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