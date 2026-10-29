Programul Rabla Auto 2026 se redeschide. Buget de 35,4 milioane de lei

Programul Rabla Auto 2026 va fi redeschis marți, 3 noiembrie, de la ora 10:00. Noua sesiune are un buget de 35,4 milioane de lei și este destinată persoanelor care nu au obținut finanțare anterior.
Ministerul Mediului a anunțat joi, 29 octombrie, că programul destinat înlocuirii autovehiculelor vechi cu unele noi, mai puțin poluante, va avea o nouă etapă de înscriere. Fondurile provin din sume rezervate anterior pentru solicitări în cazul cărora procedurile necesare acordării finanțării nu au fost finalizate.
Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a explicat că obiectivul este utilizarea efectivă a banilor disponibili, astfel încât aceștia să ajungă la beneficiari.
Pentru noua etapă, bugetul este împărțit în funcție de tipul vehiculului achiziționat. Pentru vehicule pe benzină/GPL, valoarea tichetelor este 10.000 lei, pentru cele hibrid de 12.000 lei, pentru plug-in hibrid de 15.000 lei, pentru vehicule electrice de 18.500 lei, pentru motociclete de 10.000 lei, iar pentru motociclete electrice de 15.000 lei.
Distribuția bugetului pe categorii
Cea mai mare parte a bugetului, respectiv 25,6 milioane de lei, este destinată achiziției de autoturisme pe benzină, GPL și hibride. Ministerul estimează că această categorie va beneficia de aproximativ 2.550 de ecotichete.
Pentru autoturismele complet electrice și cele plug-in hibrid sunt rezervate 9,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 600 de ecotichete.
În cazul motocicletelor, suma disponibilă este de 550.000 de lei, pentru aproximativ 55 de ecotichete.
Valorile pe categorii comunicate de minister însumează 35,35 milioane de lei, în timp ce bugetul total anunțat este de 35,4 milioane de lei, diferența fiind rezultatul prezentării rotunjite a sumelor.
Condiții și termene
Pentru obținerea unui ecotichet, solicitantul trebuie să predea spre casare un autoturism vechi de minimum opt ani, potrivit condițiilor prezentate de Ministerul Mediului. Această cerință se aplică fiecărui ecotichet solicitat.
Prin program se urmărește retragerea din circulație a vehiculelor vechi și înlocuirea lor cu modele noi, cu un nivel mai redus al emisiilor poluante.
Ministerul Mediului atrage atenția că, pentru această etapă, vor fi acceptate numai cererile descărcate din aplicația Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) începând cu 3 noiembrie, ora 10:00. Documentele descărcate înainte de deschiderea noii sesiuni nu vor fi considerate valabile pentru această rundă de înscrieri.
Cererile vor putea fi depuse până la 31 decembrie 2026, însă sesiunea se poate închide mai devreme dacă fondurile disponibile sunt epuizate. Solicitanții trebuie să utilizeze platforma oficială AFM și să respecte procedurile prevăzute pentru categoria de vehicul pe care intenționează să îl achiziționeze.