Protest în fața Primăriei Motru. Oamenii exasperați de frigul din case strigă la unison „Vrem căldură”

La Motru, tensiunea a ajuns la cote maxime după zece zile în care aproximativ 15.000 de oameni au trăit fără căldură și apă caldă, chiar în mijlocul iernii.

Locuitorii, epuizați de situația care le afectează casele, școlile și viața de zi cu zi, s-au adunat astăzi în fața Primăriei, strigând într-un glas „Vrem căldură!”.

Uzina oprită, autorități fără soluții, Guvernul întârzie

Criza a pornit de la oprirea Uzinei de Agent Termic, rămasă fără combustibil. Primăria admite că nu mai are variante pentru repornirea sistemului, iar solicitarea de sprijin financiar trimisă Guvernului nu a primit încă un răspuns concret. În tot acest timp, oamenii au fost nevoiți să îndure temperaturi scăzute în propriile locuințe, în timp ce instituțiile publice au funcționat cu dificultate.

Un protest fără culoare politică, dar cu un mesaj clar

Manifestarea de astăzi este expresia frustrării unui oraș care se simte abandonat. Oamenii nu cer privilegii, ci un serviciu de bază: acces la căldură în sezonul rece. Pentru mulți dintre ei, situația a devenit insuportabilă, iar protestul reprezintă singura modalitate de a atrage atenția asupra unei probleme ignorate prea mult timp.

Manifestanții poartă pancarte pe care este scris „Vrem căldură”. Aceștia stigă „Ieși afară primare!” „Ieși afară și discută cu oamenii soluții. Noi îți plătim curentul cu care stai tu și te încălzești în primărie. Nu mai vrem să ți-l plătim”

Motru cere responsabilitate și intervenție reală

Locuitorii municipiului transmit un mesaj simplu: vor soluții, nu promisiuni. După zile întregi de improvizații și speranțe amânate, comunitatea cere implicare din partea autorităților locale și centrale, astfel încât orașul să nu mai fie lăsat în frig și nesiguranță.

