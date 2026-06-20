Revoltă națională: sindicatele cer ajutor de la Bruxelles. Grevă generală săptămâna viitoare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 iun. 2026, 13:18

Este în continuare scandal uriaș pe noua lege a salarizării, iar sindicatele din mai multe domenii pregătesc noi proteste și declanșarea grevei generale. Federațiile din Finanțe cer Guvernului interimar să inițieze de urgență demersurile necesare pentru a solicita Comisiei Europene prelungirea cu doi ani a termenului pentru implementarea noii legi. Pe de altă parte, Ministerul Muncii a modificat-o după consultări, iar surse susțin că Dragoș Pîslaru așteaptă acum un nou acord politic.

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