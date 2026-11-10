Salariul mediu net din Bacău a scăzut în termeni reali față de anul trecut

Publicat 10 nov. 2026, 11:23 Sursă Deșteptarea

Câștigul salarial mediu net din județul Bacău a fost de 5.067 de lei în august 2026, sub media națională și cu o scădere reală față de aceeași lună din anul anterior.

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