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Economie· 2 min citire
Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă a fost oprită controlat
Unitatea de la Cernavodă
Publicat13 aug. 2026, 13:58
Sursărealitatea.net
Unitatea 1 a centralei a fost deconectată la sfârşitul lunii trecute din aceleaşi motive hidrologice.
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