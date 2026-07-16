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Politica· 1 min citire
Armata iraniană anunţă că a vizat instalaţii militare americane în Iordania
Război Iran - SUA
Publicat16 iul. 2026, 08:17
Sursărealitatea.net
Forţele armate iraniene au vizat un radar.
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