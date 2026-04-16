Bolojan nu cedează: i-ar fi spus lui Nicușor Dan că rămâne în funcție - SURSE
Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Întâlnire între Sorin Grindeanu și Nicusor Dan astăzi la Palatul Cotroceni, după ce ieri Ilie Bolojan a fost la președinte și, conform surselor Realitatea PLUS, i-ar fi spus că nu demisionează chiar dacă PSD îi cere asta. În urmă cu câteva ore, social democrații au fost în sedință pentru a stabili ultimele detalii pentru consultarea internernă de luni, atunci când vor decide dacă ies sau nu de la guvernare.
O întâlnire scurtă între liderul PSD, Sorin Grindeanu, și președintele Nicușor Dan a avut loc joi, la doar o zi după discuția pe care șeful statului a avut‑o cu premierul Ilie Bolojan. Contextul este marcat de tensiuni crescânde în interiorul coaliției de guvernare.
Premierul Ilie Bolojan a încercat în ultimele zile să obțină o reconfirmare a sprijinului din partea liberalilor. După întrevederea cu președintele, acesta s‑a întâlnit cu liderii PNL din Capitală, cărora le‑a transmis că nu intenționează să demisioneze - un mesaj pe care l‑a sugerat și în declarațiile publice recente.
În același timp, declarațiile președintelui Nicușor Dan nu mai indică aceeași susținere explicită pentru premier. Șeful statului a evitat să spună clar dacă îl mai sprijină pe Ilie Bolojan, însă a subliniat în repetate rânduri că își dorește menținerea actualei coaliții și respinge varianta unui guvern minoritar. Mesajele sale sugerează o preferință pentru păstrarea echilibrului politic și menținerea tuturor partidelor la guvernare.
Presiunea asupra coaliției crește, în condițiile în care luni PSD urmează să se reunească pentru a decide dacă îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, una dintre puținele opțiuni rămase pe masa social‑democraților.
- 18:40 - Bani de la stat în 2026: cine primește 925 lei lunar începând din luna mai
- 18:37 - Schimbări majore la salariile bugetarilor și în sistemul de pensii, adoptate azi de Guvern
- 18:33 - Nicușor Dan, declarații de ultim moment despre criza politică internă și scena internațională - LIVE TEXT
- 17:10 - Anca Alexandrescu, despre interviul președintei CCR: „Doamna Tănăsescu a ieșit să facă acest interviu de frică”
