Cine este Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR ca premier

Publicat 26 iun. 2026, 11:00 Sursă realitatea.net

Negocierile pentru formarea noului Executiv intră într-o nouă etapă, cu o propunere comună care pare să prindă contur în interiorul partidelor de dreapta. Potrivit surselor Realitatea PLUS, Partidul Național Liberal urmează să valideze în Biroul Permanent Național numele lui Siegfried Mureșan ca variantă de premier, în timp ce UDMR și-ar fi exprimat deja acordul pentru această opțiune.

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