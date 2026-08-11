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Claudia Fuentes Julio: Autorităţile ruse continuă să aplice tortura şi relele tratamente la scară largă

Război în Ucraina

Război în Ucraina

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 10:13
Sursărealitatea.net

Prizonierii de război ucraineni s-au plâns că au fost torturaţi şi jumătate au fost supuşi violenţelor de natură sexuală, inclusiv violuri şi şocuri electrice aplicate zonelor intime.

Autorităţile ruse continuă să aplice tortura şi relele tratamente la scară largă împotriva prizonierilor de război şi civililor ucraineni, a declarat Asistentul Secretarului General al ONU pentru Drepturile Omului, Claudia Fuentes Julio.

Aceasta a precizat că 95% din prizonierii de război ucraineni s-au plâns că au fost torturaţi şi jumătate au fost supuşi violenţelor de natură sexuală, inclusiv violuri şi şocuri electrice aplicate zonelor intime.

De asemenea, Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului a documentat, începând cu 2022, 129 de execuţii ale prizonierilor de război ucraineni la scurt timp după ce au fost capturaţi, precum şi moartea altor 48 în captivitate.

Fuentes Julio a precizat că şi unii prizonieri de război ruşi s-au plâns de rele tratamente, dar abuzurile sunt comise la o scară incomparabil mai mică decât cele din centrele de detenţie ruseşti.

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