Politica· 1 min citire

„Doar bucăți de polistiren” - replica Rusiei după doborârea dronelor. Ana Maria Păcuraru explică miza

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat13 aug. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS

Ambasada Rusiei la București ironizează dovezile României în cazul dronelor doborâte. Oficialii susțin că autoritățile române au prezentat "doar bucăți de polistiren".

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ana maria pacuraruRealitatea Plusmiza zileireactie rusiadronepolistiren

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe