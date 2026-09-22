Grindeanu nu exclude un posibil guvern PSD-AUR până în 2028

Potrivit liderului PSD, un astfel de scenariu ar presupune însă o schimbare de poziție din partea AUR
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude posibilitatea ca, până în 2028, România să ajungă să fie guvernată de o alianță PSD-AUR. Liderul social-democrat a precizat însă că, în acest moment, formațiunea condusă de George Simion nu urmărește intrarea la guvernare, ci susține organizarea unor alegeri anticipate.
Întrebat dacă un guvern PSD-AUR ar putea fi format până în 2028, Sorin Grindeanu a declarat, luni seara, la Antena 3 CNN, că nu exclude această variantă.
Potrivit liderului PSD, un astfel de scenariu ar presupune însă o schimbare de poziție din partea AUR și asumarea participării la guvernare. Grindeanu susține că, în prezent, strategia formațiunii conduse de George Simion este orientată către opoziție și alegeri anticipate.
Ce i-ar fi spus George Simion lui Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu a relatat că a avut, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, o întâlnire cu George Simion. Potrivit acestuia, liderul AUR i-ar fi transmis că își dorește organizarea de alegeri anticipate.
Grindeanu a afirmat că înțelege această poziție, în condițiile în care AUR urmărește să obțină un rezultat cât mai bun la eventualele alegeri, și a precizat că nu are motive să pună la îndoială afirmațiile lui Simion.
PSD și AUR nu au, în prezent, majoritatea parlamentară
Un alt obstacol pentru formarea unui eventual guvern PSD-AUR este configurația actuală a Parlamentului.
Sorin Grindeanu a precizat că cele două formațiuni nu dețin împreună cele 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate parlamentară. Potrivit acestuia, PSD și AUR sunt aproape de pragul necesar, dar nu îl ating în actuala configurație.
Prin urmare, un eventual guvern format de cele două partide ar necesita, în condițiile actuale, sprijin parlamentar suplimentar.