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Politica· 2 min citire
Guvernul a adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri
Guvernul României
Publicat6 aug. 2026, 15:39
Sursărealitatea.net
Guvernul a adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.
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