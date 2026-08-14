Ilie Bolojan propune un pact politic în domeniul energetic

Premierul interimar Ilie Bolojan a propus vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Guvern, încheierea unui pact politic, a unei înțelegeri politice valabilă în următorii ani, pentru a implementa măsuri în domeniul energetic.
'În domeniul energetic, în afară de a răspunde la crize, ceea ce facem în această perioadă, lucrurile se rezolvă prin politici stabile pe termen lung, prin proiecte de investiții serioase și în general printr-o atitudine predictibilă și responsabilă. Și ceea ce se întâmplă în această perioadă în domeniul energiei, ceea ce am sesizat, dacă vă aduceți aminte în toată această perioadă a mandatului de prim-ministru, este un efect al lipsei unei strategii, pe care să o avem în acest domeniu, în anii trecuți, lipsei de investiții, al fugii de răspundere, delăsării, dacă pot să spun așa, în multe locuri, și al unor politici de personal care nu au promovat competența și rezultatele. Pentru a corecta aceste lucruri, este nevoie de măsuri pe care le-am mai subliniat în intervențiile de la acest pupitru, dar le voi mai puncta încă o dată. Ca să devină realitate, este nevoie de un pact politic, de o înțelegere politică, care să fie menținută cel puțin pe parcursul câtorva ani de zile, în așa fel încât să vedem rezultate serioase', a spus Bolojan.
În opinia premierului, acest pact politic ar trebui să fie discutat la începutul sesiunii parlamentare din această toamnă, pentru a adopta anumite măsuri legislative.
'Acestea sunt niște elemente de bază, pe care dacă avem înțelepciunea să le susținem consecvent în anii următori, începând de anul viitor situația din sistemul energetic se va îmbunătăți substanțial, pentru că vor intra capacități de producție noi în funcțiune, pentru că vom reduce dezechilibrele prin creșterea capacităților de stocare, atât prin investiții publice, cât și prin investiții private. Printr-un management mai bun al marilor companii din sistemul energetic, vom avea mai multă performanță în sistem. Acestea sunt elementele de bază ale unui pact pe energie, pe care în această toamnă, după ce reîncepe sesiunea parlamentară, cred că trebui să-l discutăm la modul serios și acolo unde trebuie făcute modificări legislative, este mai puțin important cine le propune, cine își asumă paternitatea lor, important este să le avem puse în practică, să avem predictibilitate în următorii ani, reguli bune, eficiență în sistem și atunci vom avea într-adevăr energie fără crize și un preț cât mai bun pentru cetățeni și companii', a adăugat Bolojan.