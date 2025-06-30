LICITAȚIA DE 150 MILIOANE EURO PENTRU PARCĂRI ÎN SECTORUL 3, ANULATĂ DUPĂ PRESIUNEA PUBLICĂ

Primăria Sectorului 3 a anulat licitația controversată pentru construirea unor parcări în valoare de aproape 150 de milioane de euro. Deputatul PNL Andrei Baciu a anunțat decizia într-o postare publică, susținând că a venit „ca urmare a presiunii publice și a semnalelor de alarmă trase”.

„Robert Negoiță a anulat licitația pentru parcarea lui de aproape 150 de milioane de euro”, a transmis Baciu. El consideră măsura un pas important, dar avertizează că nu este un punct final: „Rămânem vigilenți. Continuăm să cerem transparență, responsabilitate, respect”.

Deputatul critică dur direcția în care au fost orientate fondurile publice, susținând că „nu poți arunca 146 de milioane de euro pe asfalt și vopsea albă” într-un sector care nu are niciun spital public modern. El afirmă că prioritățile comunității sunt ignorate în favoarea unor „interese imobiliare obscure”.

Liberalii au depus deja un proiect de hotărâre în Consiliul Local pentru ca aceeași sumă să fie redirecționată către construirea unui spital public, într-un sector care adăpostește peste 500.000 de locuitori.

Anularea licitației marchează o victorie a presiunii civice, dar aduce în prim-plan întrebări esențiale despre cum sunt stabilite prioritățile în cheltuirea banului public, într-unul dintre cele mai populate sectoare ale Capitalei.

Sursa: Newsinn