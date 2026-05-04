Liderii PSD, atacuri dure la adresa lui Bolojan și a oamenilor săi: Au "șobolănit" funcții și bani - SURSE

Liderii PSD s-au reunit în această seară într-o ședință exclusiv online a Biroului Politic, pentru a analiza ultimele detalii înaintea votului de marți asupra moțiunii de cenzură. Potrivit Realitatea Plus, cei mai importanți oameni din partid s-au declarat nu doar încrezători în succesul demersului, dar au dezvăluit și așa-numite „șobolănii” prin care oamenii lui Ilie Bolojan au încercat, până în ultima clipă, să "cumpere" voturile unor social-democrați.

Surse din interiorul ședinței PSD au relatat, pentru Realitatea Plus, că președintele Sorin Grindeanu le-a transmis colegilor de partid că „emisarii lui Bolojan, dirijați de Motreanu, care au ieșit la cumpărat de voturi, au eșuat azi lamentabil. Toți parlamentarii PSD au rezistat asaltului.

Este totuși un semn de mare disperare să ajungi să vinzi adeziuni la Brătieni, în schimbul unor posturi la Administrația Cimitirelor. Să nu credeți că în birourile alea obscure au negociat principii și valori. Au șobolănit funcții și bani. Atât a ținut reforma domnului Bolojan. Mâine vom schimba direcția greșită în care merge România”, ar fi afirmat Grindeanu.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că PSD poate conta pe mai mult de 270 de voturi și asta fără a lua în calcul eventuale voturi din tabăra PNL care nu-l susține pe Bolojan.

Și Costi Rădulescu, liderul PSD Vâlcea, ar fi afirmat că țara nu poate fi lăsată pe „mâna unor șacali” și că „PSD va salva încă o dată țara”, potrivit Realitatea Plus