Nicușor Dan, mesaj ferm după violențele din Piața Victoriei: „Actele de vandalism trebuie sancționate drastic”

Președintele Nicușor Dan condamnă violențele izbucnite marți în Piața Victoriei, în timpul protestului fermierilor și crescătorilor de animale, și cere sancționarea celor care au recurs la agresiuni sau acte de vandalism.
Șeful statului susține că nemulțumirile sociale sunt legitime într-o democrație, însă acestea nu pot justifica violența sau punerea în pericol a celorlalți participanți și a forțelor de ordine.
Nicușor Dan cere sancțiuni dure
Președintele a reacționat după ce protestul din Piața Victoriei a degenerat în confruntări între manifestanți și jandarmi.
Nicușor Dan a transmis că atacurile, agresiunile și actele de vandalism sunt inacceptabile și trebuie sancționate potrivit legii. El a făcut apel la responsabilitate și a condamnat orice tentativă de transformare a unei manifestații publice într-un conflict de stradă.
„Nicio nemulțumire nu justifică violența”
Șeful statului a făcut diferența între dreptul cetățenilor de a protesta și comportamentul violent al unor participanți.
Nicușor Dan consideră că oamenii au dreptul să își exprime nemulțumirile față de deciziile autorităților, însă protestele trebuie să se desfășoare pașnic și în limitele legii.
Președintele a avertizat că violența nu reprezintă o soluție pentru problemele sociale și economice reclamate de protestatari.
Peste 20 de persoane, ridicate de jandarmi
Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Capitalei, peste 20 de persoane care au avut un comportament violent au fost ridicate în urma incidentelor.
Anterior, trei bărbați fuseseră sancționați cu amenzi în valoare totală de 11.000 de lei pentru comportament recalcitrant și pentru că au împiedicat jandarmii să își desfășoare atribuțiile.
Într-un alt caz, un bărbat care intenționa să ajungă la protest a fost depistat în zona Gării de Nord cu un spray iritant-lacrimogen. Acesta a fost dus la sediul Poliției Transporturi Feroviare pentru verificări.
Președintele acuză și instigările politice
Nicușor Dan a criticat și ceea ce consideră a fi încercări ale unor politicieni de a amplifica tensiunile sociale.
Președintele susține că un protest pornit de la nemulțumiri reale poate fi deturnat atunci când apar instigări la violență. În opinia sa, limbajul agresiv folosit în spațiul public și în mediul online poate contribui la apariția unor confruntări în stradă.
Protestul fermierilor a degenerat
Manifestația din Piața Victoriei a fost organizată pe fondul nemulțumirilor fermierilor și crescătorilor de animale. Printre problemele reclamate se află situația exporturilor de animale, accesul la pășuni și măsurile de sprijin pentru sectorul agricol.
În timpul protestului, situația s-a tensionat după ce unii manifestanți au încercat să blocheze circulația rutieră. Au avut loc confruntări cu jandarmii, iar forțele de ordine au intervenit pentru restabilirea ordinii.
Apel la dialog
În mesajul transmis după incidente, Nicușor Dan a insistat că protestul pașnic este un drept fundamental și face parte din funcționarea unei societăți democratice.
Președintele le cere însă tuturor celor implicați să renunțe la confruntări și să revină la dialog. În opinia sa, problemele reale ale fermierilor trebuie discutate și rezolvate prin măsuri concrete, nu prin violență sau intimidare.
„Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții”, a transmis șeful statului.