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Politica· 1 min citire
Prima reacție NATO după doborârea dronei, în exclusivitate pentru jurnalista Ana Maria Păcuraru
Cartierul general NATO
Publicat24 iul. 2026, 13:40
SursăRealitatea Plus
Jurnalista Realitatea Plus a obținut, în exclusivitate, prima reacție a unor oficiali NATO în legătură cu doborârea unei drone de către Aviația Militară Română, pe teritoriul țării noastre. Detaliile au venit de la ambasadorul României pe lângă Alianța Nord‑Atlantică.
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