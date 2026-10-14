Primăriile mai primesc timp pentru proiectele din „Anghel Saligny” și PNDL. Camera Deputaților a votat prelungirea programelor

Scris de Daniel Onescu Publicat: 14 oct. 2026, 14:59

Camera Deputaților a votat miercuri, 14 octombrie, prelungirea cu un an a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și prelungirea cu doi ani a perioadei de implementare pentru proiectele nefinalizate din PNDL 1 și PNDL 2. Potrivit deputatului PNL Florin Roman, cele două legi urmează să fie trimise la promulgare.

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