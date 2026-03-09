Scandal în Coaliție pe împărțirea banilor din buget: dispute intense pentru fondurile Primăriei Capitalei

Sursă: realitatea.net

Scandal în ședința Coaliției din cauza banilor pentru Primăria Capitalei. Conform surselor Realitatea PLUS, reprezentanții PSD, USR și UDMR au criticat introducerea în buget, pe furiș, a unui mecanism prin care să se achite din banii comunităților locale din toată țara plata restanțelor primăriei Capitalei către furnizori și companiile municipale.

Dispute intense privind mecanismul de plată pentru Primăria Capitalei.

Potrivit Realitatea Plus, chiar și liderul USR, Dominic Fritz, s-a opus propunerii, afirmând că nu este de acord ca toate comunitățile să plătească pentru „datoriile unor primari care nu știu să se drămuiască”.

De asemenea, spun sursele citate de postul TV, și liderul PSD Sorin Grindeanu s-ar fi opus acestui mecanism, amintindu-i premierului Ilie Bolojan că în trecut și el a dezavuat astfel de mecanisme. „Anul trecut, domnul Bolojan a fost primul care s-a opus unui asemenea mecanism, spunând că nu plătește chermeze.

Văd că acum este în regulă. Eu spun doar că trebuie ceva unitar și echitabil pentru toate localitățile cu probleme din România, nu ceva cu dedicație pentru Capitală. Nu puteți lua ostatic bugetul României, pentru a rezolva problema domnului Ciucu de la Capitală”, a afirmat Grindeanu, potrivit celor prezenți la discuții.

Discuții amânate și tensiuni suplimentare pe tema carburanților

De altfel, premierul ar fi propus eliminarea amendamentului din proiectul de buget, însă edilul general Ciprian Ciucă s-a opus, precizând că dacă nu se implementează acest mecanism, atunci Primăria Capitalei ar intra în incapacitate de plată.

Pentru că nu s-a ajuns la o înțelegere, decizia a fost amânată pentru zilele următoare, când vor mai avea loc discuții pe temele rămase în divergență.

În paralel, au fost discuții și pe prețul carburanților. Ministrul energiei ar fi propus să scadă TVA sau accizele la carburanți și astfel să scadă și prețul final.