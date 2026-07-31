SUA: Guvernul va începe să emită paşapoarte cu imaginea lui Donald Trump începând cu 8 august

Publicat 31 iul. 2026, 15:20 Sursă realitatea.net

Departamentul de Stat al SUA a anunţat joi că, începând cu 8 august, va începe emiterea de paşapoarte comemorative cu imaginea preşedintelui american Donald Trump ca parte a sărbătorilor ce marchează cea de-a 250-a aniversare a independenţei ţării, informează vineri EFE.

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