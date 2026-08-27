Valeriu Munteanu (deputat AUR): „35 de ani de independență. Basarabia s-a desprins de Moscova. Cât va mai fi despărțită de România?”

Deputatul AUR, Valeriu Munteanu susține că la 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, desprinderea de Moscova nu trebuie să însemne perpetuarea despărțirii de România, afirmând că Basarabia rămâne al doilea stat românesc, iar Unirea reprezintă singura cale prin care poate fi reparată nedreptatea istorică ce a separat cele două maluri ale Prutului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Valeriu Munteanu