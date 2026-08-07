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A fost găsit bărbatul care a desenat inima cu „Anna” pe stâncă. Va șterge mesajul și riscă amendă de mii de lei
FOTO: Facebook Toma Cristian
Bărbatul care a vandalizat o stâncă pe Transfăgărășan desenând o inimă cu numele „Anna” a fost identificat.
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