Social· 1 min citire

Accident mortal pe DN2. Un bărbat a murit, o familie de trei persoane e în stare gravă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 25 aug. 2026, 15:16

Impact frontal pe „Drumul Morții”, la limita județelor Vrancea și Bacău

Un accident rutier grav s-a produs marți dimineață, în jurul orei 05:30, pe DN2 (E85), la limita județelor Vrancea și Bacău. Mașina în care se afla o familie a fost lovită frontal de un alt autoturism. Șoferul celei de-a doua mașini a rămas încarcerat, a fost scos de pompieri, dar medicii au fost nevoiți să declare decesul după aproximativ 45 de minute de resuscitare.

Familia, transportată de urgență la spital

Victimele sunt o tânără de 21 de ani, însărcinată, soțul ei de 28 de ani și fiica lor de 3 ani. Toți trei au fost răniți grav, cu leziuni la cap, torace și picioare, și au fost duși la Spitalul Județean din Bacău. La fața locului au intervenit mai multe ambulanțe din Vrancea și Bacău, precum și echipaje de poliție, după ce martorii au alertat 112.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident DN2barbat mort

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Politica

Nicușor Dan a dat undă verde ștergerii anumitor datorii la TVA. Ce firme pot scăpa de bani ceruți de ANAF

Nicușor Dan a dat undă verde ștergerii anumitor datorii la TVA. Ce firme pot scăpa de bani ceruți de ANAF

Dan Tănasă (deputat AUR): „112 zile fără Guvern. Cât timp mai poate Nicușor Dan să țină România în provizorat?”
Dan Tănasă (deputat AUR): „112 zile fără Guvern. Cât timp mai poate Nicușor Dan să țină România în provizorat?”
Niculina Stelea (senator AUR): „Cererea grupurilor PPE și Renew Europe, la care sunt afiliați europarlamentarii PNL și USR, este un veritabil act de trădare națională”
Niculina Stelea (senator AUR): „Cererea grupurilor PPE și Renew Europe, la care sunt afiliați europarlamentarii PNL și USR, este un veritabil act de trădare națională”
Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Nu te amenință nimeni, dar tu anunți că ești gata să ripostezi militar. Este aproape o declarație de război”
Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Nu te amenință nimeni, dar tu anunți că ești gata să ripostezi militar. Este aproape o declarație de război”
Întâlnire decisivă pe Legea salarizării la Palatul Cotroceni. Comisia Europeană cere menținerea CASS la pensii - SURSE
Întâlnire decisivă pe Legea salarizării la Palatul Cotroceni. Comisia Europeană cere menținerea CASS la pensii - SURSE

Mai multe știri din Social

Mai Multe