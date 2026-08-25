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Accident mortal pe DN2. Un bărbat a murit, o familie de trei persoane e în stare gravă
FOTO: Arhivă
Impact frontal pe „Drumul Morții”, la limita județelor Vrancea și Bacău
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