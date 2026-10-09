Bărbat arestat preventiv în Bacău după ce a lovit o mașină de poliție și i-a amenințat pe agenți

Publicat 9 oct. 2026, 08:50 Sursă Bacău.net

Un bărbat din satul Traian, județul Bacău, a fost arestat preventiv pe 6 octombrie 2026 pentru trei infracțiuni de ultraj, după ce ar fi atacat o autospecială de poliție cu obiecte grele și i-a amenințat pe agenții interveniți.

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