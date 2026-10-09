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Bărbat arestat preventiv în Bacău după ce a lovit o mașină de poliție și i-a amenințat pe agenți

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat9 oct. 2026, 08:50
SursăBacău.net

Un bărbat din satul Traian, județul Bacău, a fost arestat preventiv pe 6 octombrie 2026 pentru trei infracțiuni de ultraj, după ce ar fi atacat o autospecială de poliție cu obiecte grele și i-a amenințat pe agenții interveniți.

Incidentul a avut loc duminică, 4 octombrie 2026, în jurul orei 23:00, la o sesizare prin numărul unic de urgență 112. Doi agenți din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Traian au fost chemați pentru aplanarea unei situații conflictuale în localitate.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, bărbatul a devenit violent în momentul intervenției. Acesta ar fi lovit parbrizul autospecialei cu o bucată de bordură din beton, iar ulterior a folosit un par din lemn pentru a dauna mai multor elemente ale caroseriei.

Amenințările adresate celor doi polițiști au continuat atât la locul faptei, cât și în timpul transportului către Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău. Procurorii precizează că manifestările agresive s-au prelungit și în incinta unității medicale, pe fondul stării de surescitare a inculpatului.

La data de 6 octombrie 2026, procurorul de caz a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, începând cu ora 08:57. În aceeași zi, s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru trei infracțiuni de ultraj: una legată de distrugerea autospecialei și două legate de amenințările aduse agenților.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile. Dosarul penal vizează infracțiuni prevăzute de articolele 257, 253 și 206 din Codul penal.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejururilor în care s-a produs incidentul. Parchetul subliniază că măsurile preventive nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție, inculpatul beneficiind de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.

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