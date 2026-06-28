Barcelona, sufocată de turiști. Taxa turistică pentru vizitatori a fost majorată

Taxa turistică pentru vizitatori în Barcelona poate ajunge la 30 de euro pe zi. Orașul se numără printre destinațiile europene cu cele mai mari taxe pentru turiști.
Scopul acestei măsuri este de a reduce fluxul turistic și de a atenua criza locuințelor.
Politicienii din Barcelona au decis să adopte măsuri tot mai drastice pentru a gestiona numărul uriaș de vizitatori care sufocă orașul în perioadele de vârf.
Partidele din cadrul Consiliului Municipal au ajuns la un acord de principiu pentru majorarea substanțială a taxei turistice impuse pasagerilor de pe navele de croazieră, relatează Euronews.
Pentru ca această măsură să devină oficial lege, propunerea mai are nevoie doar de votul de aprobare din partea Parlamentului Cataloniei.
Dacă inițiativa va primi undă verde, taxa actuală aproape că se va tripla, urmând să ajungă la 30 de euro pe zi.
În prezent, turiștii de pe croaziere care staționează mai puțin de 12 ore în capitala catalană achită o taxă totală de 11 euro, compusă dintr-o suprataxă municipală de 5 euro și o taxă regională de 6 euro.
Noua tarifare nu se va aplica tuturor celor care sosesc pe mare. Consiliul Municipal a specificat că majorarea îi va viza exclusiv pe pasagerii navelor de croazieră care fac doar o escală scurtă în port și petrec mai puțin de 12 ore ancorați.
Criticii acestui tip de turism susțin de ani de zile că vizitatorii de tip „fulger” provoacă aglomerație extremă în zonele istorice, dar aduc beneficii economice extrem de reduse pentru comunitatea locală, deoarece nu se cazează la hoteluri și rareori iau masa la restaurantele din oraș.