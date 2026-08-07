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Căutări ample în Bacău: fetița dispărută de două zile este de negăsit
Căutări ample în Bacău
Căutările pentru fetița de 11 ani dispărută în județul Bacău sunt în plină desfășurare, iar minora nu a fost găsită până în prezent, a anunțat Poliția Română. Forțele de ordine au mobilizat importante resurse umane și tehnice pentru găsirea copilei.
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