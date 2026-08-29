Ce putem face în weekend, în Bucureşti?

Ultimul weekend al verii aduce noi evenimente pentru bucureșteni, de la un festival balcanic, un spectacol aviatic, un târg al meșteșugarilor până la o baie de lumină și flori.
Ultimul weekend al verii aduce noi evenimente incendiare pentru bucureșteni, de la un festival balcanic, un spectacol aviatic, un târg al meșteșugarilor până la o baie de lumină și flori și un eveniment dedicat culturii străzii.
Până duminică, Parcul Tei găzduiește Festivalul Balkanik. Ne adunăm la umbră pe malul apei pentru a sărbători tradiția în ritmuri moderne.
Tot la acest sfârșit de săptămână revine cel mai iubit spectacol aerian al verii: spectacolul internațional aviatic de la București - BIAS 2026. Pregătiți-vă aparatele de fotografiat, pentru că acrobațiile piloților o să vă lase cu gura căscată.
Dacă aveți chef de o plimbare la pas, opriți-vă în zona centrală, la Târgul meșteșugarilor, de pe Calea Victoriei.
Găsiți acolo comori lucrate manual, bijuterii unice cu pietre spectaculoase, haine lejere din materiale naturale, genți cusute cu drag, lumânări parfumate și decorațiuni.
Tot în aceste zile puteți face o baie de lumină printre flori. Pășim într-un univers desprins din tablourile lui Vincent van Gogh la Mega Mall.
Cultura străzii cucerește Parcul IOR, care devine cartierul general al tinerilor artiști și sportivi.
Avem concursuri de dans, competiții de desene pe pereți, realizate în timp real, acrobații pe role și skateboarding, dar și jocuri cu celebre jucării de lemn.
Intrarea este complet liberă, iar serile se lasă cu concerte în aer liber, alături de Killa Fonic și Deliric.