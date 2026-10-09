Doi bărbați arestați preventiv pentru proxenetism la Bacău, Galați și Tecuci

Publicat 9 oct. 2026, 08:51 Sursă Bacău.net

Doi bărbați, B.M.D. și G.A., au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de proxenetism. Ancheta vizează facilitarea activității de prostituție a două femei în Bacău, Galați și Tecuci.

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