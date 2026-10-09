Doi bărbați arestați preventiv pentru proxenetism la Bacău, Galați și Tecuci

Doi bărbați, B.M.D. și G.A., au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de proxenetism. Ancheta vizează facilitarea activității de prostituție a două femei în Bacău, Galați și Tecuci.
În urma unei anchete desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, doi bărbați au fost trimiși în arest preventiv. Cei doi inculpați sunt suspectați că ar fi obținut bani din practicarea prostituției de către două femei, activitățile fiind desfășurate în trei municipii din Moldova.
Conform probelor administrate de anchetatori, faptele ar fi fost comise în perioada 19 septembrie – 6 octombrie 2026. La data de 6 octombrie 2026, polițiștii au dispus reținerea celor doi suspecți pentru 24 de ore, începând cu ora 20:33.
La data de 7 octombrie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor doi bărbați. În aceeași zi, Judecătoria Bacău a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a ambilor inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.
Modul de operare al inculpaților
Potrivit Parchetului, inculpatul B.M.D. ar fi înlesnit practicarea prostituției de către o femeie identificată prin inițialele G.T., transportând-o cu diverse autoturisme în municipiile Bacău, Galați și Tecuci. Bărbatul ar fi obținut foloase materiale de pe urma activității desfășurate de aceasta.
Un mod de operare similar este descris de anchetatori și în cazul celui de-al doilea inculpat, G.A. Acesta ar fi facilitat practicarea prostituției de către o altă femeie, identificată prin inițialele D.A.I., pe raza acelorași trei municipii. Potrivit Parchetului, bărbatul ar fi transportat-o cu propriul autoturism și ar fi obținut, la rândul său, beneficii materiale.
Statutul juridic și continuarea cercetărilor
Cei doi bărbați sunt cercetați pentru infracțiunea de proxenetism, prevăzută de articolul 213 alineatul (1) din Codul penal. În cazul inculpatului B.M.D., procurorii au reținut și aplicarea articolului 44 alineatul (1) din Codul penal, care reglementează pluralitatea intermediară de infracțiuni.
Anchetatorii nu au comunicat valoarea sumelor pe care cei doi bărbați le-ar fi obținut din activitățile investigate. Cercetările penale continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost săvârșite faptele.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău precizează că dispunerea unor măsuri preventive și punerea în mișcare a acțiunii penale nu înlătură prezumția de nevinovăție, de care beneficiază cei doi inculpați până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.