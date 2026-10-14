Două dosare pentru fapte motivate de ură, cercetate la Bacău. Postările online pot duce la închisoare

Anchetele vizează distribuirea unor materiale fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și incitarea la violență, ură ori discriminare.
Două dosare penale privind fapte motivate de ură se află în lucru la Bacău, potrivit datelor transmise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău. Primul caz vizează distribuirea sau punerea la dispoziția publicului a unor materiale fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, faptă care ar fi avut loc la 24 august 2026.
Cel de-al doilea dosar privește incitarea la violență, ură sau discriminare și se referă la o faptă din 20 iulie 2026. Ambele anchete sunt desfășurate „in rem”, ceea ce înseamnă că sunt cercetate faptele, fără ca o persoană să fi fost stabilită deja ca vinovată.
Mesajele din mediul online pot avea consecințe penale
Distribuirea materialelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani, iar limitele pot fi majorate dacă fapta este comisă printr-un sistem informatic.
În cazul incitării publicului la violență, ură sau discriminare, pedeapsa prevăzută este închisoarea de la șase luni la trei ani sau amenda. Astfel, comentariile, imaginile, postările sau clipurile publicate pe internet pot ajunge să fie analizate într-un dosar penal.