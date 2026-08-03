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Fără indicator de „interzis”, dar totuși amendat: Cum a pierdut un sibian procesul pentru o parcare în centrul orașului
FOTO: Arhivă
Un șofer din Sibiu a fost amendat cu 200 de lei de Poliția Locală după ce și-a parcat autoturismul Volkswagen pe strada Tipografilor, la intersecția cu Piața Schiller, într-o zonă aflată în afara locurilor de parcare amenajate. Procesul-verbal consemna ocuparea fără drept a domeniului public, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 210/2001.
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