Florian Coldea, în fața unui termen crucial la ÎCCJ în dosarul de corupție. Fostul adjunct al SRI, implicat și într-un scandal internațional

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 15 oct. 2026, 10:39

Dosarul de optimizare judiciară a lui Florian Coldea ajunge pe masa judecătorilor Curții Supreme! Fostul general cu patru stele care s-a aflat timp de 12 ani la șefia serviciilor face orice pentru a bloca începerea judecății în dosarul de corupție anchetat de DNA. Între timp, Florian Coldea ar putea fi pus sub acuzare și în Albania, în mega-dosarul în care șefa serviciilor secrete este arestată, potrivit Realitatea PLUS.

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