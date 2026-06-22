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Fostul prezentator Top Gear, Jeremy Clarkson, în remisie după tratamentul pentru cancer la prostată

Jeremy Clarkson

Jeremy Clarkson

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 12:36

Jeremy Clarkson, cunoscut pentru emisiunile „Top Gear” și „Clarkson’s Farm”, a anunțat că se află în remisie după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată.

În vârstă de 66 de ani, vedeta TV a declarat că afecțiunea a fost descoperită într-un stadiu incipient, în urma unui test de sânge de rutină, ceea ce a permis intervenția medicală rapidă și continuarea tratamentului cu rezultate favorabile.

Clarkson a povestit că diagnosticul inițial a venit ca o surpriză, descriind forma bolii ca fiind una agresivă, dar subliniind că depistarea precoce a fost esențială pentru evoluția pozitivă.

Ulterior, acesta a transmis un mesaj optimist, afirmând că se simte bine și că lucrările pentru noul sezon al emisiunii „Clarkson’s Farm” continuă în mod normal.

Fostul prezentator a folosit ocazia pentru a atrage atenția asupra importanței controalelor medicale regulate, precizând că un simplu test i-ar fi putut salva viața, prin identificarea rapidă a bolii.

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