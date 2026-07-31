IGSU, recomandări pentru populație după avertizarea de caniculă emisă de meteorologi

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează că România va fi afectată, în perioada 31 iulie – 4 august, de un val de căldură persistent, cu temperaturi maxime cuprinse, în general, între 33 și 38 de grade Celsius. În vestul țării, în special în Câmpia de Vest, valorile termice pot ajunge local la 39–40 de grade Celsius.

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