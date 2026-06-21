Advertising
Social· 1 min citire
Incident grav pe Transfăgărăşan. O mașină parcată a căzut într-o râpă. Întregul moment, surpins VIDEO
Accident pe Transfăgărășan
Un incident grav a avut loc pe Transfăgărășan, unde o mașină parcată a fost grav avariată, după ce a căzut într-o râpă. Întregul moment a fost filmat de turiștii ce se aflau în zonă și care spun că șoferița nu a asigurat autovehiculul cu frâna de mână în momentul în care l-a parcat.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:09Bărbat de 75 de ani din Hunedoara, reținut după ce și-a amenințat soția cu un pistol din Al Doilea Război Mondial
- 11:39Loto 6/49, Joker și Noroc, 21 iunie 2026: report de 6,4 milioane de euro. Când se publică rezultatele
- 10:03Aproape 15.000 de elevi lipsesc de pe listele Evaluării Naționale 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News