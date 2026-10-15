Incident la Colegiul Pedagogic din Bacău: tencuială căzută pe două eleve

Publicat 15 oct. 2026, 12:19 Sursă g4media

Două eleve de la Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău au fost lovite de bucăți de tencuială desprinse din tavan, relatează Rador, citând Radio Iași. Părinții susțin că nu au fost informați și că nu s-a chemat ambulanța.

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