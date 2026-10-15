Incident la Colegiul Pedagogic din Bacău: tencuială căzută pe două eleve

Două eleve de la Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău au fost lovite de bucăți de tencuială desprinse din tavan, relatează Rador, citând Radio Iași. Părinții susțin că nu au fost informați și că nu s-a chemat ambulanța.
Incidentul a avut loc într-o sală de clasă, iar fetele au fost evaluate imediat de personalul medical al unității de învățământ. Conducerea colegiului nu a solicitat intervenția ambulanței, motivând că starea elevelor era stabilă.
Reprezentanții părinților au semnalat că nu au fost anunțați despre eveniment și au atras atenția asupra pericolului la care sunt expuși elevii. Imaginile publicate în interiorul clădirii arată o gaură vizibilă în tavan, rezultatul desprinderii materialelor de finisaj.
Edificiul este clasificat ca monument al patrimoniului și face obiectul unui proiect de reabilitare cu o valoare totală de aproximativ 87,8 milioane de lei. Investiția este finanțată în cea mai mare parte din fonduri europene.
Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cauzele incidentului, în timp ce administrația locală trebuie să finalizeze procedurile administrative pentru desemnarea constructorilor implicați în lucrări.