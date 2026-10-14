Incident la un liceu din Bacău: tencuiala din tavan a căzut peste două eleve. Sala de clasă a fost închisă

Două eleve de la Liceul Pedagogic din Bacău au fost surprinse de o bucată de tencuială desprinsă din tavanul unei săli de clasă.
Incidentul s-a produs în timpul pauzei, iar, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Bacău, fetele nu au fost rănite. Sala în care învățau elevii a fost închisă temporar, până la repararea tavanului.
Tencuiala s-a desprins în timpul pauzei
Incidentul a avut loc marți, 13 octombrie, la Liceul Pedagogic din Bacău. O bucată de tencuială s-a desprins din tavan și a căzut peste două eleve, în timp ce acestea se aflau în sala de clasă.
Conducerea unității de învățământ a fost informată, iar fetele au fost duse la cabinetul medical al școlii pentru a fi consultate. Părinții lor au fost, de asemenea, anunțați despre cele întâmplate.
Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Bacău, niciuna dintre eleve nu a suferit răni.
Infiltrațiile de apă ar fi provocat desprinderea tencuielii
Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Bacău au precizat că desprinderea tencuielii s-ar fi produs din cauza infiltrațiilor de apă, apărute în urma ploilor din ultimele zile.
Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la starea de întreținere a spațiilor în care învață elevii și la necesitatea verificării tavanelor și a altor elemente ale clădirii care ar putea prezenta riscuri.
Sala de clasă a fost închisă temporar
După incident, sala de curs a fost închisă până când tavanul va fi reparat. Măsura are scopul de a preveni alte incidente și de a permite efectuarea lucrărilor necesare înainte ca elevii să revină în încăpere.
Deocamdată, informațiile făcute publice nu precizează cât vor dura reparațiile sau dacă au fost dispuse verificări suplimentare în celelalte săli ale liceului.