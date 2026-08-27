Meta impune noi limite pentru copii pe Facebook și Instagram. Ce se schimbă pentru utilizatorii sub 18 ani

Meta va introduce noi restricții pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani pe Facebook și Instagram, în Statele Unite, în urma unui acord cu autoritățile din mai multe state americane.
Meta va introduce noi restricții pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani pe Facebook și Instagram, în Statele Unite, în urma unui acord cu autoritățile din mai multe state americane.
Adolescenții vor avea o limită implicită de două ore de utilizare pe zi pentru cele două platforme cumulat, iar accesul va fi blocat între miezul nopții și ora 6:00.
Măsurile trebuie să intre în vigoare după aprobarea judecătorului federal și nu se aplică, în această formă, utilizatorilor din România sau din alte țări.
Două ore pe zi pentru Facebook și Instagram
Limita de două ore va fi calculată împreună pentru Facebook și Instagram. Adolescentul nu va putea dezactiva această restricție fără permisiunea unui părinte. Timpul petrecut în aplicațiile de mesagerie nu este inclus în limită, iar unele materiale video și podcasturi mai lungi sunt exceptate.
Meta va trimite și notificări de atenționare după fiecare 15 minute de utilizare continuă, precum și atunci când timpul total ajunge la 60 și 90 de minute.
Acces blocat în timpul nopții
În intervalul 00:00-06:00, adolescenții nu vor putea accesa Feed, Stories, Explore sau Reels și nu vor putea publica pe platforme. Mesajele directe vor rămâne disponibile și nu vor fi incluse în restricția nocturnă.
Dacă alte platforme, precum TikTok, YouTube și Snapchat, vor accepta măsuri similare, restricțiile prevăzute în acord ar putea fi înăsprite.
Notificările vor fi oprite la școală
Meta va introduce și un „School Mode”, prin care notificările push vor fi dezactivate implicit între orele 8:00 și 15:00. Excepție fac mesajele directe și alertele legate de siguranța sau securitatea contului. Părinții vor primi, de asemenea, instrumente suplimentare pentru supravegherea activității adolescenților.
Like-urile vor fi ascunse
Numărul de aprecieri și reacții va fi ascuns implicit pentru utilizatorii minori, atât pentru propriile postări, cât și pentru cele ale altor persoane. Meta va limita și accesul la anumite filtre de înfrumusețare considerate extreme și trebuie să ofere adolescenților posibilitatea de a folosi un flux de conținut nepersonalizat.
Regulile vizează Statele Unite
Noile măsuri fac parte dintr-un acord încheiat de Meta cu autoritățile din Statele Unite după acuzațiile potrivit cărora Facebook și Instagram au fost concepute astfel încât să îi mențină pe copii cât mai mult timp pe platforme. Meta nu a recunoscut acuzațiile, dar a acceptat plata unei sume de până la 18 miliarde de dolari și introducerea măsurilor de protecție.
Deocamdată, aceste restricții sunt prevăzute pentru utilizatorii din SUA. În Uniunea Europeană, Meta este supusă unor alte investigații și reguli privind protecția minorilor.