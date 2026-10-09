Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: mesaj emoționant despre frumusețea vieții și valorile autentice

Publicat 9 oct. 2026, 11:25 Actualizat 9 oct. 2026, 11:42

Tania Turtureanu vine în premieră la Realitatea Plus, în cadrul podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, oferindu-le telespectatorilor ocazia de a o descoperi dincolo de muzică, prin emoție, sensibilitate și gânduri despre valorile care ne definesc.

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