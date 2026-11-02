Poliția Locală Bacău a aplicat amenzi de mii de lei în zona Pieței Centrale

Poliția Locală Bacău a aplicat 31 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 3.464 de lei, în urma verificărilor desfășurate în zona Pieței Centrale pentru respectarea regulilor de staționare și acces.
Acțiunea de control a vizat respectarea regulilor de oprire și staționare, precum și condițiile de acces pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone. În cadrul verificărilor au fost controlate 49 de autovehicule și legitimate 43 de persoane.
Pentru neregulile constatate, polițiștii locali au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.464 de lei. Totodată, au fost acordate 46 de puncte de penalizare.
Alte șase autovehicule de mare tonaj au fost identificate cu abateri, urmând ca sancțiunile să fie aplicate după parcurgerea procedurilor legale.
Regulamentele privind accesul în zona Pieței Centrale
Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2025, parcarea vehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 3 tone este interzisă în parcările publice cu plată din municipiul Bacău.
Reprezentanții Poliției Locale le recomandă conducătorilor auto să respecte regulile de acces, oprire și staționare, astfel încât trotuarele și căile de acces să rămână libere, iar circulația pietonilor și a celorlalți participanți la trafic să nu fie îngreunată.