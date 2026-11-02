Poliția Locală Bacău a aplicat amenzi de mii de lei în zona Pieței Centrale

Publicat 2 nov. 2026, 11:50 Sursă Deșteptarea

Poliția Locală Bacău a aplicat 31 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 3.464 de lei, în urma verificărilor desfășurate în zona Pieței Centrale pentru respectarea regulilor de staționare și acces.

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