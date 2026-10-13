Poliția Locală Bacău plătește 5.805 euro chirie, deși Primăria a cumpărat un sediu cu 6,48 milioane de euro

Poliția Locală Bacău plătește lunar 5.805 euro pentru chirie, în ciuda achiziției recente a unei clădiri de către Primărie. Instituția pregătește închirierea unui alt spațiu din cauza lipsei condițiilor tehnice specifice în sediu nou cumpărat.
Conform informațiilor publicate de Bacău.net, Poliția Locală Bacău continuă să își desfășoare activitatea într-un imobil închiriat, pentru care suportă o chirie lunară de 5.805 euro. Această situație persistă deși Primăria Bacău a achiziționat în iunie 2026 fosta clădire SIF Moldova, cunoscută local sub denumirea de „Casa Albastră”, pentru o sumă totală de 6,48 milioane de euro, cu TVA.
Administrația locală a prezentat achiziția drept o soluție pentru reunirea serviciilor municipale într-un singur sediu și pentru reducerea cheltuielilor aferente locațiilor închiriate. Totuși, conducerea Poliției Locale explică că noua clădire nu poate găzdui imediat instituția din cauza lipsei spațiilor specializate necesare activității operative.
Spații lipsă în noul sediu
Instituția precizează că viitorul sediu trebuie să asigure o zonă operativă și de siguranță, distinctă de birourile administrative. Printre cerințele tehnice enumerate se numără spații dedicate depozitării armamentului și muniției, inclusiv pentru predarea și verificarea acestora, operațiuni care necesită avizul Inspectoratului Public de Poliție (IPJ) Bacău.
De asemenea, sunt necesare încăperi pentru audierea contravenienților și a persoanelor încătușate, spații securizate pentru gestionarea documentelor cu caracter secret, precum și condiții adecvate pentru coordonarea echipajelor și pregătirea profesională a angajaților.
Poliția Locală confirmă demararea procedurilor pentru închirierea unui nou spațiu, conform proiectului aprobat de Consiliul Local pe 30 septembrie 2026.