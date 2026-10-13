Poliția Locală Bacău plătește 5.805 euro chirie, deși Primăria a cumpărat un sediu cu 6,48 milioane de euro

Publicat 13 oct. 2026, 08:30 Sursă g4media

Poliția Locală Bacău plătește lunar 5.805 euro pentru chirie, în ciuda achiziției recente a unei clădiri de către Primărie. Instituția pregătește închirierea unui alt spațiu din cauza lipsei condițiilor tehnice specifice în sediu nou cumpărat.

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