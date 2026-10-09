Polițist din Bacău, acord cu DNA pentru luare de mită în formă continuată

Răzvan Rujan, șef de birou în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Bacău, a recunoscut vinovăția pentru luare de mită în formă continuată, potrivit comunicatului DNA.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Bacău au sesizat instanța cu un acord de recunoaștere a vinovăției pentru inculpatul Rujan Răzvan, comisar-șef de poliție. Faptele sunt reținute în perioada 2022-2026 și se referă la verificări efectuate la firme din domeniul economic și silvic.
Conform comunicatului DNA, în intervalul 27 februarie – 1 aprilie 2026, inculpatul a efectuat mai multe verificări la punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Cu aceste ocazii, ar fi primit de la reprezentanții firmelor suma totală de 6.720 de lei.
În plus, la data de 20 octombrie 2022, în timpul unui control în domeniul silvic, Rujan Răzvan ar fi primit de la administratorul unei societăți comerciale suma de 2.500 de lei. Banii au fost primiți pentru a nu constata nereguli privind identificarea provenienței legale a masei lemnoase comercializate.
Detalii despre acord și pedeapsă
La data de 1 aprilie 2026, procurorii au constatat săvârșirea infracțiunii flagrante. asupra inculpatului fiind găsită suma de 1.000 de lei, parte din mita totală.
Potrivit DNA, inculpatul a asumat în totalitate fapta și a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor. În prezența avocatului, Rujan Răzvan a declarat că recunoaște comiterea faptei și acceptă încadrarea juridică.
Acordul prevede o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere, pe o perioadă de 4 ani. De asemenea, inculpatului i s-a interzis pe o perioadă de 5 ani exercitarea dreptului de a ocupa funcția sau de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.
În plus, Rujan Răzvan a fost de acord cu aplicarea unei amenzi penale în cuantum de 50.000 de lei și cu prestarea a 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.
Procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii asupra sumei de 50.000 de lei, consemnată la bancă pe numele inculpatului. Aceștia au propus instanței confiscarea specială a sumei de 9.220 de lei, reprezentând mita primită.
Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Bacău, instanța urmând să decidă asupra cererii procurorilor.