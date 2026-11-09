Și-au cumpărat electrocasnice din banii sindicatului. Doi lideri din Bacău, suspectați că au delapidat 600.000 de lei

Publicat 9 nov. 2026, 13:43 Sursă Realitatea.Net

Doi lideri sindicali din județul Bacău sunt suspectați că au delapidat o parte din fondurile sindicatului pe care îl conduceau și că au administrat fraudulos patrimoniul organizației. Potrivit procurorilor, în perioada 2021-2023, aceștia ar fi folosit banii sindicatului pentru achiziționarea unor electrocasnice și a altor bunuri în interes personal. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 600.000 de lei.

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